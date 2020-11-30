Лідер киян не полетів у Турин через травму ребра, повідомив у Twitter заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко.

Ювентус – Динамо: кияни оприлюднили заявку на матч Ліги чемпіонів – Луческу в бойовій готовності, але без лідера

Ще більш прикро те, що Буяльський "зламався" у зіткненні з партнером, Денисом Гармашем, на тренуванні. Це сталося перед поєдинком УПЛ проти Ворскли, який Динамо впевнено виграло 2:0. Всього Буяльський провів 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами і 6 асистами.

Відзначимо, що матч Ювентус – Динамо відбудеться 2 грудня, початок о 22:00. Кияни посідають третє місце у групі G, маючи 1 очко в активі – стільки ж у Ференцвароша Реброва.

Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR