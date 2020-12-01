Усмішка Зідана та сконцентрований Лунін – як Реал тренувався перед матчем проти Шахтаря
00:05 - Читать на русском
Реал розпочав безпосередню підготовку до поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Команда Зідана провела передматчеве тренування на газоні НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
"Він витримує динаміку": Зідан розсипався у компліментах Луніну перед битвою з Шахтарем
Гравці "вершкових" явно перебували у хорошому гуморі. Навіть Зінедін Зідан дозволив собі легку усмішку. Натомість Андрій Лунін сконцентровано займався з іншими голкіперами команди.
Додамо, що поєдинок 5 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 1 грудня. Початок о 19:55 за київським часом.
Шахтар – Реал: Зідан втратив контроль над роздягальнею і має бунтівників
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter