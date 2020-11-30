"Завтра буде фізично важка гра. У їхніх гравців неймовірний командний дух і видатна фізична сила. Ми знаємо, що нам буде важко – попереду Ліга чемпіонів. Найкращі команди Португалії повинні перемагати в кожному матчі внутрішньої першості – якщо у вас такий склад розуму, це робить вас небезпечними для будь-якого суперника.

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Гравці Сіті точно знають, чого я від них вимагаю. Завтра можливі невеликі зміни в складі. У нас хороша обойма, в якій всі хочуть вийти на перший план. Мої гравці люблять грати в футбол.

Ми приїхали до Португалії, щоб посісти першу сходинку в групі. Найголовніша справа зроблена – ми вже точно вийшли в раунд плей-офф. Але нам важливо зберігати змагальний ритм", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів між Порту та Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 1 грудня. Початок матчу о 22:00. Після 4 турів у групі С команда Зінченка йде першою, здобувши 4 перемоги. Порту з 9-ма пунктами – другий.

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