Київське Динамо визначилось зі складом на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Мірча Луческу розраховує на 24 гравців у матчі проти Ювентуса. Відзначимо присутність нападника Клейтона у заявці Динамо, а також відсутність Віталія Буяльського.

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Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Белуце, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.

Нападники: Родрігес, Клейтон, Супряга.

Відзначимо, що матч Ювентус – Динамо відбудеться 2 грудня, початок о 22:00. Кияни посідають третє місце у групі G, маючи 1 очко в активі – стільки ж у Ференцвароша Реброва.

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