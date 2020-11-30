"Завтра дуже важливий матч для Реала, найважливіший у групі. Три очки можуть вивести нас у плей-офф. Ми мусимо пам’ятати про це. Азара травми не зламають. Він сильний психологічно. Еден повинен продовжувати працювати, відновлюватися. Кожна травма шкодить, але це його точно не зламає. Він вже не раз доводив, що може вибратися зі складної ситуації та стати тільки сильнішим.

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Гравці зберігають велике бажання, я це бачу. У нас складний сезон: травми, коронавірус, відсутність передсезонки, але проблем з бажанням точно немає. Футболісти знають, за який клуб грають, честь якого клубу відстоюють. Навіть після поганих матчів я ніколи не говорю про брак мотивації. Асенсіо потрібно дати грати у свій футбол. Йому потрібно набрати впевненості, знайти себе. Не варто говорити про те, що він робить і чого не робить на полі.

Зараз складніше, ніж у перші сезони тренерства в Реалі, але нічого кардинально не змінилося. Бувають складніші періоди, бувають легші. Я це відчував ще коли був гравцем. Але всі труднощі можна подолати, нам потрібно більше стабільності, і ми її віднайдемо", – резюмував Зідан на прес-конференції.

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