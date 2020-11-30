"Ми чудово розуміємо, що завтрашній матч не пов’язаний з попередніми матчами. Ні хорошими, ні поганими. Це буде специфічна, важка гра, адже вона вирішальна для обох команд. Важливо правильно підійти до поєдинку з Реалом. Можливо, перед першим матчем деякі наші гравці були недооцінені суперником, вони здивували Реал. Завтра їм буде легше вгадати наш стартовий склад, буде легше зрозуміти, як ми будемо грати. Бо повертаються деякі основні футболісти Шахтаря.

В першу чергу, потрібно сильно відіграти в обороні та нівелювати сильні сторони атаки Реала. Нам дуже важливо показати себе так, як і в першому матчі. Ми хочемо завтра перемогти, навіть такого сильного суперника. Шахтар прагне продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і все для цього зробить. Реал зараз переживає те, що інші топ-команди. Ніхто не звик до такої нестабільності. Команди щотижня втрачають гравців, коронавірус усіх вражає.

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В якому світі ми зараз живемо. Те, що раніше було ненормальним, зараз нормальне. Мусимо звикати. Всі європейські гранди проводять важкий період. Ми також чергуємо хороші та погані матчі, сильні та провальні. Не було міжсезоння, відпустки, повноцінної підготовки. Я не відчуваю зараз себе тренером, ми зараз менеджери з розв’язання нагальних проблем. Тренер тренує, а ми намагаємося гасити пожежі. Відпрацювали тактику, пограли, відновилися. І так далі. Ми не можемо нормально працювати. Далекі від футболу люди можуть цього не розуміти, але нам зараз дуже складно. Всім.

Я відчуваю підтримку керівництва Шахтаря та вболівальників. Ми сім’я. Коли в когось у сім’ї є проблеми, то всі інші члени мають це розуміти та допомагати. Важкий графік, не було підготовки, не було відпустки не було передсезонки. Це жорстоко. Навіть коні перед забігом повинні відпочивати, а футболісти працюють без перепочинку. Шахтар втрачає 11 гравців через коронавірус. Всі читають, але не всі хочуть це розуміти.

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Варто нагадати, що ми дійшли до півфіналу Ліги Європи та виграли з відривом чемпіонат. Ігри безперестанку, календар шалений. Ми нічого не змінили у порівнянні з попереднім сезоном. Ті ж гравці, той же тренер, те ж керівництво. Але контекст змінився. Шахтар не так добре виступає, як минулого року. Звичайно, вболівальникам не дуже приємно, що зараз такі результати, не дуже хороші. Ми стараємося, гравці та тренери стараються. Буде дуже складний сезон. Все не зміниться в один момент.

Нам складно. Всі повинні це розуміти. Ви бачите, як гранди виступають у топ-чемпіонатах? Подивіться! Оцінювати роботу Шахтаря будемо в кінці сезону. Тільки в кінці. Трубін повернувся зі збірної, тому не міг грати. Як тільки він був готовий, ми поставили його на матч чемпіонату проти СК Дніпро-1. Завтра, можливо, буде грати Трубін", – розповів Каштру на прес-конференції.

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