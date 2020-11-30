Наставник Інгульця Сергій Лавриненко був визнаний найкращим тренером 11-го туру, інформує офіційний сайт УПЛ.

"Було складніше, ніж з Динамо": Лавриненко прокоментував історичну перемогу Інгульця

45-річний фахівець отримав 4,4 із 5 балів від експертної ради. Його підопічні зуміли переграти Олімпік (2:1), здобувши першу в своїй історії перемогу в рамках чемпіонату України. До цього Інгулець 7 разів грав внічию та тричі програвав.

Зауважимо, після 11-ти турів команда з Петрового розташувалась на 10 сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 10 пунктів.

Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік завдяки двом ляпам голкіпера