Шахтар – Реал: "гірники" провели передігрове тренування – Каштру має серйозні втрати перед Мадридом
16:05 - Читать на русском
Донецький Шахтар проводить підготовку до матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.
Тренування Шахтаря пропустили Кривцов, Хочолава, Корнієнко, В'юнник, Ісмаїлі, Коноплянка та Малишев через травми, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Нагадаємо, що саме у матчі проти Реала донецький клуб здобув свою єдину перемогу в рамках Ліги чемпіонів, обігравши мадридців 3:2.
Додамо, що поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться вже завтра, 1 грудня, початок о 19:55.
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