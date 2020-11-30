Провальне завершення Ліги націй не вплинуло на позиції Йоахіма Льова у збірній Німеччини.

Наставник Бундестім має повну довіру і продовжить роботу з командою, повідомляє офіційний сайт DFB.

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Сьогодні була проведена онлайн-конференція, на якій Льов, Бірхофф і представники Президії обговорили подальші умови співпраці. Усі визнали неприпустимість результату матчу проти Іспанії (0:6), однак головні завдання збірна Німеччини таки виконала – кваліфікація на Євро і збереження прописки в еліті Ліги націй. Льов спокійно може концентруватися на підготовці до континентального форуму з прицілом на відбір чемпіонату світу.

Додамо, що чинний контракт 60-річного фахівця зі збірною Німеччини розрахований до літа 2022-го.

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