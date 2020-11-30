Ференцварош може вийти на матч 5 туру Ліги чемпіонів без головного тренера – Сергія Реброва.

Український фахівець пропустив вчорашнє тренування через погане самопочуття, а на прес-конференцію після матчу з Будапештом відправив асистента, інформує Nemzeti Sport.

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Існує серйозний ризик, що Ребров пропустить поєдинок Ліги чемпіонів проти Барселони (2 грудня). Незабаром наставник Ференцвароша повинен здати тест на коронавірус, і від нього буде залежати його участь у матчі. Не слід забувати і про зустріч з Динамо, яка запланована на 8 грудня.

Додамо, що Ференцварош і кияни втратили усі шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. У команд по одному очку, тому залишається боротися лише за Лігу Європи.

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