Платформа Megogo здобула перемогу в тендері на трансляцію матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні, інформує Цензор.нет.

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Це означає, що компанія стане офіційним транслятором матчів з 2021 по 2024 роки. Варто відзначити, що сума тендерної пропозиції переможця була рекордною для України – близько 20-30 млн євро.

До слова, основним конкурентом Megogo була Медіа Група Україна (МГУ) з футбольними каналами і платформою Oll.tv. Воля-Кабель, Setanta Sports, Світ ТВ та 1+1 також проявили значний інтерес до тендеру.

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