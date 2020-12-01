Главные новости футбола 30 ноября: Шахтер подготовился к Реалу, Динамо потеряло лидера, УПЛ раздала призы за выходные
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 ноября.
Шахтер – Реал
Донецкий Шахтер тренируется без 7-ми игроков перед матчем против мадридцев в 5-м туре Лиги чемпионов. Улыбка Зидана и сконцентрированный Лунин – как Реал тренировался накануне матча против донетчан.
Наставник "сливочных" заявил, что матч против Шахтера – важнейший в группе ЛЧ. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру также пообщался с прессой перед поединком.
Вингер Шахтера Тете назвал главную задачу "горняков" в битве с Реалом. В свою очередь Начо выделил главную опасность Шахтера и назвал рецепт успеха в поединке с украинцами.
Лига чемпионов
Киевское Динамо обнародовало заявку на матч против Ювентуса. Хавбек Виталий Буяльский не сыграет с туринцами из-за травмы – он "сломался" в столкновении с Гармашем на тренировке.
Ювентус – Динамо: женщина-арбитр впервые будет судить матч Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария отправится на матч с Атлетико без Левандовски и еще трех звезд.
Тем временем Сергей Ребров рискует пропустить матч против Барселоны из-за подозрения на коронавирус. Зато Хосеп Гвардиола заинтриговал изменениями в составе в матче ЛЧ против Порту.
Другие топ-события
Беньямин Вербич стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ, опередив конкурента из Зари. Также Премьер-лига назвала имя лучшего тренера тура – специалист одержал историческую победу.
Сборная Германии официально определилась относительно дальнейшего сотрудничества со штабом Лёва. Кроме того, определился транслятор матчей ЛЧ и ЛЕ в Украине на 2021-2024 годы за рекордные деньги.