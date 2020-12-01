Шахтер – Реал

Донецкий Шахтер тренируется без 7-ми игроков перед матчем против мадридцев в 5-м туре Лиги чемпионов. Улыбка Зидана и сконцентрированный Лунин – как Реал тренировался накануне матча против донетчан.

Наставник "сливочных" заявил, что матч против Шахтера – важнейший в группе ЛЧ. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру также пообщался с прессой перед поединком.

Вингер Шахтера Тете назвал главную задачу "горняков" в битве с Реалом. В свою очередь Начо выделил главную опасность Шахтера и назвал рецепт успеха в поединке с украинцами.

Лига чемпионов

Киевское Динамо обнародовало заявку на матч против Ювентуса. Хавбек Виталий Буяльский не сыграет с туринцами из-за травмы – он "сломался" в столкновении с Гармашем на тренировке.

Ювентус – Динамо: женщина-арбитр впервые будет судить матч Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария отправится на матч с Атлетико без Левандовски и еще трех звезд.

Тем временем Сергей Ребров рискует пропустить матч против Барселоны из-за подозрения на коронавирус. Зато Хосеп Гвардиола заинтриговал изменениями в составе в матче ЛЧ против Порту.

Другие топ-события

Беньямин Вербич стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ, опередив конкурента из Зари. Также Премьер-лига назвала имя лучшего тренера тура – специалист одержал историческую победу.

Сборная Германии официально определилась относительно дальнейшего сотрудничества со штабом Лёва. Кроме того, определился транслятор матчей ЛЧ и ЛЕ в Украине на 2021-2024 годы за рекордные деньги.