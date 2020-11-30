"Завжди класно повертатися на стадіон, де здобував великі перемоги, як у Києві в Лізі чемпіонів. Тут хороша арена, спогади також хороші. Сподіваюся, завтра також буде позитивний результат для Реала.

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Азар – командний гравець, зірка. Він може створити проблеми будь-кому. Тому суперники грають проти нього грубо, фолять. Поки що він неповністю розкрився через травми, але в нього неймовірні можливості.

Серхіо Рамос – дуже важливий для нас гравець. Його відсутність б’є по команді. Мене використовують на різних позиціях. Приємно, що зараз є можливість грати на рідній позиції. Але як вболівальник Реала хочу, щоб Рамос підписав новий контракт. Він дуже потрібен команді.

Шахтар – швидка команда. Дуже динамічна, яка швидко вибігає в контратаки та може створити проблеми завдяки прудконогим гравцям. Головне для нас зберігати концентрацію, забити перший гол і довести матч до позитивного підсумку, – відповів оборонець на запитання "Футбол 24".

Поки що бракує стабільності, видаємо різні матчі. Чудовий матч проти Інтера і відразу не такий хороший поєдинок проти Алавеса. Не провал, але хотілося б краще. Втім, у Реала хороший склад, щоб боротися на всіх фронтах і стабільно перемагати. З мотивацією жодних проблем. Ми налаштовані, знаємо, на якому рівні граємо. Так, футболісти припускаються помилок, але це точно не через відсутність мотивації. Нам просто потрібно додати в стабільності. Працюємо над цим.

Зараз ми захищаємося трішки гірше. Суперники вивчають наші слабкості. Але ми повинні вдосконалюватися, покращувати свою гру в обороні. З таким футболом, як зараз, важко претендувати на титули, однак ми маємо все необхідне, щоб додати", – сказав Начо під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру між Шахтарем і Реалом відбудеться вже завтра, 1 грудня, у Києві. Початок зустрічі о 19:55.

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