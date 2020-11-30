Вербіч став найкращим гравцем 11-го туру УПЛ, випередивши конкурента із Зорі
13:06 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась із найкращим гравцем в 11-му турі чемпіонату України.
Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч став гравцем туру Прем'єр-ліги, інформує офіційний сайт УПЛ.
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Словенець допоміг киянам здолати Ворсклу (2:0), забивши другий гол у ворота полтавців. Цікаво, що за підсумками голосування Вербіч лише на два бали випередив хавбека Зорі Владислава Кочергіна – він теж відзначився м'ячем, а його команда здолала Минай (3:0).
Зауважимо, Динамо після 11-ти турів лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Зоря піднялась на восьму сходинку.
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