Головним рефері поєдинку стане 36-річна Стефані Фраппар з Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА. На лініях їй допомагатимуть Хішам Закрані і Мехді Рахмуні.

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Для Фраппар це дебют у Лізі чемпіонів. Раніше вона обслуговувала лише 3 поєдинки Ліги Європи (серед них і Лестер – Зоря – 3:0), а вершиною її кар'єри наразі можна вважати Суперкубок УЄФА 2019 між Челсі та Ліверпулем. Додамо, що це перше призначення жінки-арбітра на поєдинок Ліги чемпіонів.

Матч Динамо проти Ювентуса відбудеться 2 грудня, початок о 22:00. Підопічні Луческу посідають третє місце у групі G, маючи 1 очко в активі – стільки ж у Ференцвароша Реброва.

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