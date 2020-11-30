Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік вирішив поберегти лідерів у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Лєвандовскі, Нойєр, Горецка та Толіссо не зіграють проти Атлетіко, поділився Флік на передматчевій прес-конференції. Відзначимо, що поляк пропустить зустріч через проблему із м'язами, повідомляє wp.pl.

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Таким чином, другий воротар мюнхенців, Алєксандер Нюбель, зможе дебютувати у рамках Ліги чемпіонів – голкіпер лише одного разу виходив у складі Баварії в Кубку Німеччини.

Зазначимо, що поєдинок Атлетіко – Баварія відбудеться вже завтра, 1 грудня, початок о 22:00.

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