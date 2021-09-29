Гравець "гірників" зазнав травми коліна у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0), інформує офіційний сайт клубу.

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Траоре ще пройде поглиблене медичне обстеження. У найближчі дні буде проведена операція, після чого медична служба складе план відновлення 20-річного гравця. Буркінієць травмувався внаслідок зіткнення із захисником Інтера Дюмфрісом та покинув поле на ношах.

Нагадаємо, влітку Шахтар заплатив Аяксу за Траоре близько 10 млн євро. Форвард відразу став головною ударною силою команди – 9 голів у 14 матчах.

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