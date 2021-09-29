За інших обставин нічия проти Інтера була б позитивним результатом для Шахтаря. Все змінюють перемоги Шерифа. Команда Юрія Вернидуба за два тури набрала 6 очок та вже має непогані шанси на вихід бодай у Лігу Європи. У Італії вже починають бити на сполох, адже чинний володар Скудетто ризикує знову не пробитися в 1/8 ЛЧ. Вже вчетверте після повернення у цей турнір. Апеннінські ЗМІ відзначають, що вчора Шахтар був кращим. А ще – хвалять Андрія Пятова. Голкіпер справді видав розкішний перфоманс, що не може не тішити перед майбутніми матчами збірної.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

La Gazzetta dello Sport: Інтер приречений жити з ностальгією за Лу-Ла

На передовиці "рожева газета" більше уваги приділила кузенам Інтера, які вчора на Сан-Сіро з присмаком скандалу поступилися Атлетіко. Репортер Луїджі Гарландо наголошує, що команди зі столиці Ломбардії поки не дуже ефективні в ЛЧ. В Україні було набране перше очко, але Джеко і Ко досі не забивали. "Мілан (місто – прим.) набрав лише очко в чотирьох матчах Ліги чемпіонів і вже бачить, як раунд плей-офф зникає в перших туманах сезону. Щоб пробитися туди, будуть потрібні рішучі дії. Для Інтера в наступній зустрічі на Сан-Сіро матиме значення результат проти молдовських вундеркіндів Шерифа, які зганьбили Мадрид і мають ідеальні показники.

Торік двічі по 0:0 проти донецького Шахтаря призвели до останнього місця в групі Ліги чемпіонів і вильоту команди Антоніо Конте. Інтер Сімоне Індзагі не зміг змінити свої звички – третя поспіль "суха нічия". Проте, у "нерадзуррі" було багато можливостей забити: поперечина Барелли, макроскопічні помилки Джеко і Лаутаро, два подвиги Пятова наприкінці проти Корреа і Де Врея. Загалом у них було п'ять прекрасних можливостей. П'ять таких же голів, які Інтер забив Шахтарю 17 серпня 2020 року в півфіналі Ліги Європи: по два голи Лукаку і Лаутаро. Цей Інтер приречений жити з ностальгією за Лу-Ла.

Але якщо "нерадзуррі" й не виграли, то не лише через проблеми з реалізацією. Справді, ретельний облік операцій вводить в оману. Інтер пробив по воротах більше, ніж створив. Не вистачало системності та особистості, яка б взяла гру в свої руки. Шахтар Де Дзербі краще грав у футбол і на тривалих відрізках другого тайму затискав гостей. 66% володіння української команди щось та й пояснюють. Реальним голом вечора був сейв Шкріняра на лінії воріт. Три центральні захисники проти лише одного нападника позбавили "нерадзуррі" якості в півзахисті. Тут зародилося страждання. Інтер не може покладатися тільки на фізичний стан і захист. Потрібно більше, особливо в Європі".

Corriere dello Sport: Де Дзербі зупинив Індзагі

Це був дуже складний матч для "нерадзуррі", яким зовсім не вдавалося контролювати гру. Замість цього їм доводилося мати справу з чудовими навичками дриблінгу та технічними якостями підопічних Роберто Де Дзербі. "Гірники", попри травму Лассіни Траоре, набрали темп і тримали матч у руці, маючи не одну нагоду матеріалізувати власну перевагу.

Видатна гра в обороні Шкріняра, одного з найкращих у Інтері, який взяв на себе лідерство, навіть зберігши ворота від гола, майже забитого на початку другого тайму. Інтер, хоч і не продемонстрував блискучу гру, все ж зумів створити цілком реальні можливості забити – укус Барелли (спокійна поперечина), спроби Джеко і Лаутаро Мартінеса. У захоплюючому фіналі українці Де Дзербі всіляко намагалися вийти з глухого кута, але Інтер без особливих зусиль контролював атакувальний натиск господарів. "Нерадзуррі" могли отримати й більше завдяки Корреа чи Де Врею (завадили екстраординарні сейви Пятова).

Шахтар – Інтер: Пятов витягує результат, який влаштував Вернидуба – Де Дзербі дивує, втрачає незамінного і шанси на ЛЧ

Таким чином, Шахтар та Інтер після двох турів розжилися першими очками в Лізі чемпіонів і лише зараз починають справжню боротьбу з Шерифом і Реалом за путівки у плей-офф від групи D. Це квартет, у якому, безумовно, інтрига буде максимально живою до останнього дня.

Tuttosport: Інтеру потрібно більше

Туринське видання не зраджує собі. На першій сторінці газети не так і просто відразу ж відшукати згадку про перипетії київського поєдинку. "Матч між донецьким Шахтарем і Інтером завершився з нульовим рахунком. Результат, який нікому не потрібен. Де Дзербі та Індзагі залишаються на дні турнірної таблиці групи D, набравши лише по одному очку. Гра була збалансованою: господарі зберегли м'яч під контролем, але "нерадзуррі" створювали кращі шанси.

Ключовий період матчу був наприкінці. Індзагі випустив Перішіча і Гальярдіні замість Дімарко й Весіно, сподіваючись додати фізики, освіжити команду. Барелла повертається ближче до правого флангу, а Інтер справді грає краще. Корреа обігрується із Санчесом і б'є з лінії штрафного – Пятов перевершує себе і парирує. Після кутового перший номер Шахтаря, як і раніше, головний герой. Пятов як чемпіон відповідає на удар Де Врея головою. Наприкінці Хакан Чалханоглу торкається стійки. Це найвища емоція. Матч завершується з нулями на табло".

Calcio In Pillole: супер-Пятов проти перемоги Інтера

Ліга чемпіонів для Італії у вівторок почалася нічиєю Інтера з донецьким Шахтарем. Втручання Андрія Пятова було вирішальним. Матч був не дуже швидким, але в ньому було кілька важливих моментів для обох сторін. Інтер і марнотратство стають синонімами, але проблема в страху. Оглядач Ріккардо Танко вважає, що чергова європейська невдача "нерадзуррі" була б неприйнятною.

"На НСК Олімпійський у Києві не було хорошого Інтера. Мабуть, поки що найменш переконливий матч команди у сезоні. Гра, якою б агресивною і активною вона не була, здавалася заплутаною. Проявивши трохи більше цинізму, ми б говорили про перемогу, яка була б хорошою для покращення турнірного становища, але не усунула б деякі проблеми. Наприклад, атака взагалі не стріляла – Лаутаро розгубився, а Джеко закрили. Зв'язок між ними був відсутнім. Не вистачало й індивідуальної гри, щоб викликати занепокоєння в явно не гранітному захисті команди Де Дзербі. Поява Санчеса і Корреа нічого не змінила.

Але, перш за все, негативна новина після матчу з Шахтарем полягає в тому, що Інтер досі має європейський "пунктик". Зараз менталітет команди такий, як у тих, хто боїться, і тих, хто був занадто напружений, щоб грати у свій футбол і здолати суперника, якого можна було обіграти. На 4-му курсі групи ЛЧ у чемпіонів Італії цього елемента вже не повинно було існувати. І над цим Індзагі доведеться попрацювати. Ситуація стала складнішою, але не втрачена. Потрібна максимальна кількість очок проти несподіваного Шерифа, щоб все виправити. Інші сценарії відкриють для фанатів "нерадзуррі" негативні гіпотези".

La Stampa: тепер усе ще складніше

Тепер все складніше. Команда Сімоне Індзагі, менш блискуча, ніж зазвичай, створює моменти, але втрачає дуже багато. Шахтар залишився незручним суперником для Інтера в Лізі чемпіонів. Втретє поспіль матч між українцями і "нерадзуррі" завершується з рахунком 0:0, як і у двох іграх минулого сезону. Гравці Інтера влучають у поперечину, втрачають кілька чудових моментів та капітулюють перед супер-Пятовим. Перше очко в групі D для обох, але -5 до сенсаційного Шерифа.

Хороший ритм на початку. Інтер страждає від ініціативи підопічних Де Дзербі. Шахтар вірить у свої сили, Інтер – в біді, йому важко дається створення небезпеки попереду. Гості намагаються атакувати, користуючись помилками українців під час білд-апу. Наприкінці "нерадзуррі" намагаються збільшити оберти двигуна і кілька разів були близькими до успіху. В обох випадках господарі були врятовані супер-Пятовим, який рішуче відмовив Корреа та Де Врею.

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