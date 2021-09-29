Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група F

Манчестер Юнайтед – Вільяреал – 2:1

Голи: Теллес, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53

Група G

Вольфсбург – Севілья – 1:1

Голи: Штеффен, 49 – Ракітіч, 86 (пенальті)

Вилучення: Гілявогі, 86 (В, друга жовта картка)

Зальцбург – Лілль – 2:1

Голи: Адейємі, 35, 53 (обидва – пенальті) – Їлмаз, 62

Аталанта – Янг Бойз – 1:0 – відео гола та огляд матчу за участю Маліновського

На Олд Траффорд суперники вирішили приберегти найцікавіше на другий тайм. На 53-й хвилині "Жовта субмарина" без спротиву Юнайтед підготувала позиційну атаку, на фініші якої Данджума прострілив уздовж воріт, а Пако Алькасер у падінні класно переправив м'яч у сітку в один дотик. Манкуніанці, однак, зуміли швидко відігратися. Бруну Фернандеш цікаво розіграв штрафний, віддавши під удар Алексу Теллесу, який завдав гарматного пострілу прямісінько в кут. Сульшер спробував вирвати перемогу, кинувши в бій Кавані. Та героєм став інертний упродовж 90 хвилин Роналду. Кріштіану підхопив м'яч після невдалої спроби вдарити Лінгарда й з меж штрафного пробив Рульї!

За схожим сценарієм розгорнулися події у Вольфсбурзі. "Вовки" оформили гол після перерви. Це Люкебакіо подав до штрафного майданчика з правого флангу, оборона Севільї нівелювала першу спробу пробити, але Ренато Штеффен встиг зорієнтуватися і пробив з льоту в кут воріт. Нервіонці зуміли вирвати нічию під завісу матчу. Ламела накрутив Гілявогі, змусив того сфолити й заробив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Іван Ракітіч і впевнено розвів м'яч та воротаря по різних кутах, встановивши підсумковий результат – нічия.

Аж два пенальті побачили глядачі на батьківщині Моцарта. Форвард Зальцбурга Карім Адейємі реалізував по одинадцятиметровому в кожному з таймів. На 35-й хвилині він майстерно пробив у ліву дев'ятку без шансів для Грбіча. Після перерви ж він несподівано для голкіпера, який почав гадати, пробив просто по центру. Курйозний гол Бурака Їлмаза зі штрафного (воротар незграбно пропустив у ближній кут) так і не додав "догам" імпульсу до потенційного подвигу.

Турнірне становище в групі F: Аталанта – 4 очки, МЮ і Янг Бойз по 3, Вільяреал – 1. Натомість у квартеті G лідерство з 4-ма пунктами захопив Зальцбург. Севілья і Вольфсбург набрали по 2 бали, а замикає четвірку Лілль (1 очко).

Бенфіка розгромила Барселону на Да Луж – Яремчук взяв участь у гольовій атаці й наблизив Кумана до звільнення