"Геніальний мужик": українське диво в ЛЧ віддаляє євровесну Шахтаря, або Хто міг би замінити Петракова
Шахтар не дотиснув Інтер, а Юрій Вернидуб створив чергову сенсацію "галактичного" масштабу. Соцмережі – про український день у Лізі чемпіонів.
У групі D закрутилися неймовірна інтрига. Молдавський Шериф – несподіваний лідер квартету після двох стартових турів. Команда Вернидуба зняла скальп з найкращої команди в історії ЛЧ на легендарному Бернабеу. Отже, тираспольці сенсаційно крокують без втрат. Шахтарю ж не вистачило трішки везіння у домашньому протистоянні з Інтером. "Гірники", продемонструвавши хороший рівень футболу, розійшлися миром з Інтером. Щоправда, Пятов несамовито рятував на останніх хвилинах.
Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
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