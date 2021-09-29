Шахтар не дотиснув Інтер, а Юрій Вернидуб створив чергову сенсацію "галактичного" масштабу. Соцмережі – про український день у Лізі чемпіонів.

У групі D закрутилися неймовірна інтрига. Молдавський Шериф – несподіваний лідер квартету після двох стартових турів. Команда Вернидуба зняла скальп з найкращої команди в історії ЛЧ на легендарному Бернабеу. Отже, тираспольці сенсаційно крокують без втрат. Шахтарю ж не вистачило трішки везіння у домашньому протистоянні з Інтером. "Гірники", продемонструвавши хороший рівень футболу, розійшлися миром з Інтером. Щоправда, Пятов несамовито рятував на останніх хвилинах.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

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