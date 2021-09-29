У середу, 29 вересня, Зеніт без проблем переграв Мальме (4:0) у матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Звіт про зустріч читайте на Футбол 24.

Статус господарів надав Зеніту трішки впевненості на старті зустрічі і той вийшов вперед. Дуглас Сантос після тривалої навали отримав м'яч на фланзі та прострілив у штрафний, де абсолютно вільним стояв Клаудінью, який без проблем пробив з 11-ти метрів. Олімпійський чемпіон забив дебютний м'яч росіян у поточному розіграші ЛЧ (в першому турі Зеніт поступився Челсі 0:1). Мальме намагався атакувати, але не мав вкрай гострих моментів.

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Шведи провалили і старт другого тайму – перший кутовий виявився фатальним. М'яч долетів до Ярослава Ракицького, який прибрав оборонця і м'яко подав у зону пенальті. Там вдало головою зіграв Далер Кузяєв. Окрім пропущеного гола, Мальме ще й примудрився залишитись у меншості – на 53-й хвилині червону перед собою побачив Анел Ахмедходжич.

Поховав усі шанси "небесно-блакитних" Олексій Сутормін, завдавши точного удару здалеку після пасу Ракицького. Фінальну крапку ж поставив Вендел. 4:0 – Зеніт здобув першу звитягу у поточній кампанії ЛЧ, а Мальме поступився вдруге поспіль.

Український захисник точно може записати собі цей матч в актив, що підтверджують і статистичні портали, які високо оцінили його старання. WhoScored поставив Ярославу 8,2, а SofaScore – 8.1. Це другий найкращий результат серед усіх учасників протистояння.

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