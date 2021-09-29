Ювентус і Челсі в першому турі здобули по три очки – італійці не побачили Мальме (3:0), а англійці здолали Зеніт (1:0). В очному протистоянні вирішувалась доля лідерства, принаймні, за підсумками цього туру. Цікаво, що Томас Тухель у старті не випустив жодного англійця. Вперше у Челсі таке було ще в 1999 році.

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Перший тайм не вражав результативністю, а команди ніби були у розвідці: лише один удар у площину воріт на два колективи (від Челсі) та обмаль гострих моментів. А от старт другої 45-хвилинки у виконанні Ювентуса вразив. "Стара синьйора" розвела м'яч у центрі, оборона завантажила круглого вперед, Рабйо скинув на Бернардескі, а той вивів на ударну позицію К'єзу. Федеріко елегантно перекинув Менді та вивів Юве вперед.

Челсі очікувано помчався відігруватись, але оборона команди Массіміліано Аллегрі чудово справлялась з атаками. Зрештою, Юве вистояв і здобув другу поспіль перемогу у Лізі чемпіонів сезону 2021/22.

"Б'янконері" з шістьма очками очолили квартет Н, Челсі і Зеніт, у яких по три залікові бали, розташувались другими і третіми відповідно. А от на дні групи опинився Мальме – нуль пунктів.

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