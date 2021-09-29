Динамо U-19 розпочало виступи в Юнацькій ЛЧ з розгрому Бенфіки у Києві, хоча сам зміст гри киян залишав певні питання. Сам Ігор Костюк заявив, що це був футбол з 90-х, однак у 2-му турі довелося зустрітись із представником передової спортивної школи Німеччини. Кияни приїхали у Мюнхен на матч з Баварією.

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Мало б бути страшно, однак у Юнацькій лізі УЄФА "червоні" стартували з поразки від Барси (0:2), а у чемпіонаті вони відстали від першої позиції аж на шість очок (хоча у баварців є матч в запасі). Зрештою, на молодіжному рівні поняття класу й статусу не має такої ж важливості, як на дорослому рівні, тож з Баварією можна було грати. Ігор Костюк виставив на неї той же склад, що і на Бенфіку.

Початок зустрічі мало відрізнявся від того, що побачили вболівальники у Києві два тижні тому. Суперник володів м'ячем, працюючи у дуже високому темпі, а Динамо низько сідало в очікуванні на контратаки. Доволі швидко стало помітно, що господарі при великому бажанні працювати швидко через короткий пас допускали не менш велику частку браку.

Вже на 7-й хвилині "біло-сині" могли покарати за нього. Після вкидання з ауту Яцик потужно пробив з лінії штрафного, удар накрили, а сфера відскочила на лівий край, який прикривав Нік Саліхаміджіч – втім, син легенди Баварії невдало прийняв м'яч, дозволивши Діалло обікрасти себе! Самба одразу ж пробив повз голкіпера у дальній кут, однак у ворота влучити не вдалося.

На 10-й хвилині Динамо створило ще один момент з контратаки. Цього разу Діалло опустився в глибину й віддав шикарний пас на хід Волошину правим флангом. Назар прорвався на правий край штрафного й пробив у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Ще за шість хвилин Самба розігнав черговий контрвипад, віддавши пас під простріл Вівчаренко й завдавши удару з відскоку. Хюльсманн спіймав сферу. Всі ці моменти прилетіли з флангів оборони Баварії.

Мюнхенці огризнулися на 19-й пострілом Копадо у поперечку, однак після цього їхня гра в атаці взагалі розвалилася. Не в останню чергу це було пов'язано з підвищенням агресії киян – вони не тільки розривали Баварію на контратаках через фланги, а й дуже високо пресингували, змушуючи господарів раз за разом помилятись. Як наслідок, Нещерет нудьгував, а от захисникам "червоних" було непереливки. Зокрема, на 22-й хвилині Волошин стріляв з правого краю карного майданчика, замикаючи проникний пас від Яцика (Назар не влучив у дальню дев'ятку).

Зрештою, Динамо добилося свого на 33-й хвилині: Царенко на дриблінгу увірвався на правий край штрафного та подав на дальню стійку, а Діалло пробив головою з кількох метрів – 0:1!

Ще через п'ять хвилин Самба міг і дубль оформити, влетівши на лівий край штрафного, хитнувши захисника й вистрілив у ближній кут, однак Хюльсманн парирував. Крім того, на 41-й вінгер киян намагався п'яткою замкнути простріл Вівчаренка – неточно.

Втім, перед перервою Динамо могло і пропустити, причому доволі прикро. Так, на 40-й хвилині Дячук грубо обрізався перед власним карним майданчиком, дозволивши Денку пробити метрів з 20-ти (вище воріт), а на 44-й ніхто не завадив Саліхаміджічу увійти на правий кут та вистрілити в дальню дев'ятку. На щастя, м'яч пройшов над поперечкою. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги гостей.

На початку другого тайму Баварія зробила спробу притиснути "біло-синіх". Ті доволі впевнено відбивались, а вже за дві хвилини після поновлення гри підопічні Ігоря Костюка могли й другий гол провести – це Вівчаренко пробив з лівого краю штрафного після скидки від Діалло. Вийшло трішечки зависоко. Поступово хід зустрічі повернувся під контроль Динамо.

Мюнхенці все так же пропускали купу флангових контратак і постійно допускали помилки в середині поля. За це необхідно було карати – і кияни покарали! На 57-й хвилині Царенко перехопив м'яч й одразу ж запустив передачу на хід Діалло, а Самба, увірвавшись у штрафний, розхитав Лоуренса й потужно вистрілив у дальній кут. 0:2!

Не встигла Баварія зрозуміти, що сталося, як гості заколотили третій м'яч. Яцик на 59-й хвилині прорвався лівим флангом і прострілив, а Волошин замкнув потужним ударом в дальню дев'ятку – 0:3!

Мюнхенці були настільки деморалізовані цим подвійним ударом, що лишень дивом не пропустили четвертий гол у наступні 15 хвилин. Так, на 64-й Діалло увімкнув режим Мессі, влетівши у штрафний, перегравши двох захисників і спробувавши переграти третього (не вийшло). На 65-й він повернувся до старих знайомих, вирвавшись один на один з Хюльсманном – його удар голкіпер парирував, а добивання від Попова пролетіло повз порожні ворота.

На 72-й Царенко замикав простріл з правого флангу, спрямувавши сферу в руки голкіперу, на 75-й Попов пробив з правого краю штрафного у ближню дев'ятку (Хюльсманн перевів сферу в поперечку), а на 76-й абсолютно вільний Волощин стріляв з лету під праву стійку, завершивши навіс з кутового – трохи неточно. Після цього Ігор Костюк провів заміни, випустивши Горбача й Скрипника.

На деякий час гра заспокоїлась, але доволі швидко Динамо таки зробило те, що повинно було зробити. На 86-й хвилині Скрипник обігрався з Бенедюком на правому краю карного майданчика й легко прошив бідного Хюльсманна – 0:4! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Кияни громлять Баварію, забиваючи чотири голи у другому матчі поспіль.

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