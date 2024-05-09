Матч-відоповідь 1/2 фіналу ЛЧ 2023/24 між Реалом і Баварією завершився перемогою мадридців (2:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Карло Анчелотті майже нічого не змінив, а Томас Тухель провів вимушені перестановки

Очікувалось, що Мадрид у матч-відповіді перекроїть склад, поставивши у центр оборони Чуамені й виставивши у опорну зону Камавінгу. Цей хід заспокоїв гру в другому таймі у Мюнхені, але тренерський штаб "вершкових" здивував. Карло Анчелотті повторив стартовий склад із першого матчу – Начо вийшов на позиції центрбека, Чуамені працював у опорній.

Винятком стала тільки поява Карвахаля. Дані відбув дискваліфікацію й прогнозовано замінив Васкеса. Лунін, як і обіцяли, вийшов у основі.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Томасу Тухелю довелося приймати складні рішення. Травма Геррейру поставила коуча Баварії перед вибором – ставити в опорну зону Горецку чи Павловіча. Леон гірше працює без м'яча, але досвідченіший за юного й профільного Александру. Том несподівано довірився 20-річному футболісту.

У центрі оборони замість Кіма з'явився Де Лігт, який тільки-но відновився від травми. Сане розташувався на правому фланзі атаки, Мусіала став "десяткою", а ліворуч у атаці нарешті вийшов Гнабрі.

Перший тайм – суттєва перевага Реала...

Тактичні блогери очікували на потужний старт "королівського клубу". Цього вимагав і домашній статус, і нічийний рахунок у протистоянні, і загальна впевненість мадридців у своїх силах. У Мюнхені здалося, що Баварія продемонструвала свій максимум – і цей максимум не вразив.

Реал дійсно стартував потужно, агресивно пресингуючи, й володіючи м'ячем 56% ігрового часу. Несподіванкою стало продовження тиску і після стартових 25-30 хвилин. Баварії не вдавалося стримувати Крооса, а високі позиції фулбеків "бланкос" створювали ефективні флангові трикутники.

Що найбільш важливо, все це конвертувалось у небезпеку біля воріт гостей – підопічні Карло Анчелотті за ударами в першому таймі вели з рахунком 8:2.А скільки було атак без ударного завершення! Зокрема, вже на 6-й хвилині Мадрид міг забивати внаслідок прострілу Карвахаля, однак Родріго розминувся з м'ячем.

На 13-й же після вкидання з ауту Вінісіус влетів на лівий край штрафного, потужно пробивши у дальній кут. Баварію врятувала стійка, а добивання від Родріго взяв Нойєр! На 40-й же бразилець ефектно крутив м'яч з лінії карного майданчика, змусивши Нойєра рятувати у красивому стрибку. Ці хайлайти стали найяскравішими для Реала в першому таймі...

Але Баварія гідно відповідала. Лунін – герой "королівського клубу"

Мадридці загалом володіли ініціативою, але при цьому наривались на вбивчі контратаки. Зокрема, всього за дві хвилини після свого дебютного моменту Реал мав пропускати – Гнабрі відкрився під проникний пас і виконав простріл, але Кейн розминвся з м'ячем.

На 28-й же хвилині у гру вступив Лунін. І як вступив. Кейн зачепився за відскок перед штрафним, поклав корпус і завдав фантастичного пострілу в правий нижній кут. Сфера летіла точнісінько під праву стійку, однак Андрій виконав блискучив сейв.

Щоправда, за хвилину до цього Томасу Тухелю довелося відмовитись від послуг Гнабрі. Серж знову зазнав пошкодження, тож довелося випускати опального Девіса. Вимушена заміна могла принести успіх перед перервою – Альфонсо розхитав Карвахаля й викотив пас у штрафний, м'яч винесли на Мазрауї, а той з дистанції бахнув у праву дев'ятку. Лунін врятував і тут!

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм – шокуючі гойдалки. Лунін знову проявив себе героїчно

У другому таймі реал володів м'ячем ще більше, однак контролю над матчем вже не було. Замість цього почався ефектний розмін, причому краще почали гості. Вже за хвилину по перерві Девіс продерся на край штрафного та завдав удару з рикошетом – м'яч опустився на сітку зверху!

На 53-й хвилині швидка атака Баварії завершилась пострілом Кейна метрів з 20-ти. Харрі цілив прямо під дальню стійку, однак Лунін врятував Реал. Мадридці тут же відповіли вривання Вінісіуса – бразилець стягнув на себе Кімміха й Де Лігта, прострілив на дальню стійку. Родріго замикав з кількох метрів, але не влучив по воротах!

На 59-й та 60-х хвилинах світовий клас продемонстував Нойєр, який спочатку взяв постріл Родріго зі стандарту, а потім витягнув з-під поперечку удар Вінісіуса метрів з 12-ти. Баварія огризнулась на 66-й – Мусіала хитнув Карвахаля й пробив у ближню дев'ятку, однак Лунін парирував.

Зрештою, ці гойдалки завершились голом. Його більше очікували від Реала, однак провели гості. Девіс на 68-й хвилині прийняв м'яч на лівому фланзі, хитнув Карвахаля й видав шикарний удар під дальню стійку – без шансів для Луніна. 0:1! Баварія вирвалась уперед.

Карло Анчелотті миттєво кинув у бій Модріча й Камавінгу замість Крооса й Чуамені, а вже на 71-й Реал святкував гол. От тільки святкував недовго – його скасували через фол в атаці. Вальверде дуже грубо збив Кімміха, відштовхнувши його у обличчя. Рахунок не змінився.

А Баварія могла покарати за таку поведінку в зонах завершення. Сане відкрився під передачу на лівий край штрафного, після чого пробив у ближній кут. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки! На 82-й же хвилині Кім замикав подачу з кутового, поціливши у поперечку.

Хоселу – герой-рятівник

У відчаї Карло Анчелотті випустив Хоселу й Діаса. Це сталося на 81-й хвилині, а на 87-й заряджені мадридці таки добилися заслуженого взяття воріт. Як ви вже здогадались, герорєм став Хоселу – нападник зіграв на добиванні після пострілу Вінісіуса. 1:1!

А на 90+2-й Реал вирвався уперед. Хоселу замкнув простріл Рюдігера, пробивши з лінії воротарського. Спочатку гол не зарахували через офсайд, але перегляд відеоповтору шокував Баварію – Кім не витримав лінію. 2:1! Цей гол виявився вирішальним.

Реал втирмав свою перемогу й прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з дортмундською Борусією.