Баварія не помітила Динамо (5:0) у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Динамо на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Баварія – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок приймала Альянц Арена в Мюнхені. Баварія після першого туру очолювала групу E, розгромивши на виїзді Барселону в стартовому матчі (3:0). Динамо та Бенфіка після нульової нічиєї в Києві мали по одному пункту. У паралельному поєдинку зустрічалися Бенфіка і Барселона.

Кияни не протрималися навіть 15-ти хвилин. Сергій Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Роберт Лєвандовскі спокійно реалізував 11-метровий.

На 27-й хвилині поляк оформив дубль. Після помилки Андрієвського Мюллєр вивів Роберта віч-на-віч із Бущаном, а Лєвандовскі такі нагоди зазвичай не марнує. Удар у ближній кут – 2:0.

У другому таймі підопічні Нагельсманна довели рахунок до розгромного. Серж Гнабрі завершив блискавичну контратаку мюнхенців влучним ударом під поперечину воріт Бущана.

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Справжній шедевр створив Лерой Сане. Вінгер з лівого флангу, можливо, навішував, але м'яч влетів у ворота Динамо. Бущан не був готовий до такої траєкторії.

На цьому Баварія не зупинилася. Шупо-Мотінг, який провів на полі лише 10 хвилин, ударом головою забив 5-й гол у ворота бідолашних "біло-синіх".