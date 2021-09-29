Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Янг Бойз на "Футбол 24" стартував о 19:45 за Києвом. Це дебютна зустріч між цими командами в історії. У першому турі бергамаски на виїзді розписали нічию з Вільяреалом, а Янг Бойз вдома сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед. Відповідно, після першого туру саме швейцарці очолювали квартет F.

Цікаво, що команда Гасперіні ще жодного разу не перемагала на домашній арені в Бергамо у матчі ЛЧ. Останній тріумф Аталанти у номінально рідних стінах був зафіксований у лютому 2020-го, але той матч із Валенсією відбувся в Мілані на місцевому Сан-Сіро. Після того в 4-х домашніх поєдинках бергамаски двічі зіграли внічию (з Аяксом та Мітьюлландом) та двічі програли (Ліверпулю і Реалу).

Руслан Маліновський розпочав поєдинок у стартовому складі. У останньому матчі Серії А проти Інтера український півзахисник забив свій дебютний гол у поточному сезоні, а перед тим у поєдинку з Сассуоло віддав гольовий пас.

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Вже на 2-й хвилині Маліновський ледь не розрядив свою гармату, але вдало зіграв захисник, випередивши Руслана перед штрафним майданчиком. Захопили бергамаски м'яч на стартових хвилинах поєдинку і створили перший момент – удар Сапати з меж штрафного парирував фон Балльмоос. Щоправда, м'яч летів по центру воріт.

Робін Госенс на рівному місці потягнув задню поверхню стегна і залишив поле вже на 10-й хвилині, не стримуючи сліз. Неприємні новини як для Аталанти, яка втратила лідера, так і для збірної Німеччини. Замість Госенса вийшов Йоакім Меле – півфіналіст чемпіонату Європи. Данець активно увійшов у гру і заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Маліновський. Руслан навісив на Толої, той скинув у воротарський на Джимсіті, якого випередив Лаупер і вразив власні ворота. Втім, Фелікс Брих після підказки VAR скасував гол – Толої у момент подачі Маліновського заліз у офсайд.

Сапата замикав навіс Маліновського з кутового – невдало. А от шанс Янг Бойз чи не в першій контратаці був куди гострішим. Еліа втік від Джимсіті, але не влучив у ближній кут! Дуже небезпечно було біля воріт Аталанти. "Богиня" відповіла дуже невдалим дальнім ударом Меле. Поступово атакувальний запал бергамасків згас, а Янг Бойз оборонявся дисципліновано та впевнено.

По суті, перший тайм пройшов за сценарієм гостей, адже серйозних моментів біля воріт фон Балльмооса не було, хоча бергамаски значно більше контролювали м'яч і швидко повертали його після втрати. Гол Аталанти скасували справедливо, а Янг Бойз у своїй єдиній гострій атаці був навіть ближчим до забитого м'яча. Хоча на 44-й хвилині Пессіна міг відкривати рахунок, але не влучив по м'ячу у воротарському!

Другий тайм, як і перший, розпочався з атак Аталанти. Виділявся Маліновський, якого регулярно накривав мінімум один опонент. Щоправда, в одному з епізодів простріл Руслана ледь не знайшов адресата на лінії воротарського, проте швейцарці таки були першими на м'ячі. Меле скинув на Толої, той пробив з лінії штрафного – кіпер на місці.

На 61-й хвилин фон Балльмоос чи не вперше реально врятував Янг Бойз після удару Дзаппакости з гострого кута. Знову спробував щастя Маліновський, але вкотре накрили удар українця. Тренерський штаб Янг Бойз явно зробив висновки з гри Руслана проти Інтера.

На 68-й хвилині Аталанта таки забила. Сапата, здавалося, втратив м'яч на правому фланзі, але поборовся до кінця і виборов його в суперника. Колумбієць прострілив на лінію воротарського, а Пессіна зіграв на випередження і пробив фон Балльмооса. 1:0 на користь Аталанти! Зауважимо, що саме Маліновський розпочав цю атаку своєї команди після вдалого відбору у виконанні де Рона в центрі поля. Для 24-річного Пессіни, який влітку став чемпіоном Європи, цей гол став дебютним у єврокубках.

Луїс Мурієль замінив українця на 74-й хвилині – одразу потрійна заміна від Гасперіні. Знову Руслан не зіграв повний матч. Ще жодного разу в поточному сезоні 28-річний українець не провів всі 90 хвилин.

Зрештою, Янг Бойз так і не зумів бодай імітувати фінальний штурм. Аталанта довела матч до перемоги і вперше виграла матч Ліги чемпіонів на рідній арені в Бергамо. Команда Гасперіні набрала 4 очки та очолила групу F, але Манчестер Юнайтед і Вільяреал свій матч розпочнуть о 22:00.

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