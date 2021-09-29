Увесь список номінантів на звання Найкращого гравця Європи буде оголошений 8 жовтня, повідомляє французьке видання.

Анчелотті переконаний, що Бензема може виграти "Золотий м'яч"

А от сама церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться того ж місяця, але 29 числа. Місце проведення – знаменитий паризький театр Шатле. Саме в ньому у 2019 році свою шосту нагороду отримував аргентинець Ліонель Мессі.

Нагадаємо, торік "Золотий м'яч" не вручали. Організатори причиною відмови від церемонії називали пандемію коронавірусу.

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october 8th : nominees

️ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et — France Football (@francefootball) September 29, 2021

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі