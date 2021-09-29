"Золотий м'яч-2021": названа дата церемонії нагородження
Авторитетний журнал France Football розповів, коли відбудеться довгоочікувана подія – вручення "Золотого м'яча-2021".
Увесь список номінантів на звання Найкращого гравця Європи буде оголошений 8 жовтня, повідомляє французьке видання.
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А от сама церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться того ж місяця, але 29 числа. Місце проведення – знаменитий паризький театр Шатле. Саме в ньому у 2019 році свою шосту нагороду отримував аргентинець Ліонель Мессі.
Нагадаємо, торік "Золотий м'яч" не вручали. Організатори причиною відмови від церемонії називали пандемію коронавірусу.
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