Контракт бразильця з "орлами" розрахований до літа 2027 року, в ньому прописана клаусула в 100 млн євро. Наразі Бенфіка не отримувала жодних пропозицій щодо Нереса, але дала зрозуміти, що готова продати гравця.

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За інформацією Desporto ao Minuto, претензій до Нереса немає, тренерський штаб задоволений його грою (5 голів і 10 асистів у цьому сезоні). Однак Бенфіка готова пожертвувати цим гравцем, щоб заробити гроші на трансферну кампанію.

Слід зауважити, що в Лісабон Нерес перебрався із Шахтаря, навіть не дебютувавши за донецький клуб. Він покинув Україну через початок повномасштабної війни. Цікаво, що взимку бразильця хотів купити Зеніт, але Бенфіка не відпустила футболіста на Росію.

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