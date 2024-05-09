Парижани у півфіналі Ліги чемпіонів не змогли обіграти Борусію (0:2 за сумою двох матчів). Французька преса розкритикувала Луїса Енріке і поставила під сумнів його майбутнє в ПСЖ.

"Штанги – не виправдання": Венгер розкритикував Луїса Енріке за безглузде пояснення вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів

За інформацією ESPN, попри невтішний результат в Лізі чемпіонів, керівництво парижан задоволено роботою тренера і вірить, що він зможе досягти більшого. У минулому ПСЖ неодноразово звільняв тренерів після невдалих виступів у Лізі чемпіонів.

У своєму першому сезоні на чолі столичного клубу Луїс Енріке виграв Лігу 1 і Суперкубок Франції. Крім цього, 25 травня команда зіграє проти Ліона у фіналі Кубка Франції.

Минулого літа 54-річний іспанський фахівець підписав із клубом дворічний контракт, і незабаром може почати переговори про його продовження.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе