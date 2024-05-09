"Чи не тиснув на мене в Динамо 7-й номер? Господи, та я навіть не думав про це. Мені сказали, що він вільний, ну я і відповів, що нехай буде він. Так, Андрій Миколайович Шевченко – наша легенда, але в тій ситуації я про це не думав. Дуже хотів 21-й номер, але він був зайнятий. Ось я і взяв той, який був на той момент вільним", – сказав Гладкий в ефірі ютуб-каналу SportArena.

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Нагадаємо, що протягом багатьох років 7-й номер у Динамо був зарезервований за легендою українського футболу Андрієм Шевченком.

До слова, Гладкий грав за Динамо в сезоні 2016/17. За київський клуб він зіграв 8 матчів, у яких не забив ні одного гола. Зараз футболіст є спортивним директором та водночас гравцем аматорського клубу Авангард з Харківської області.

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