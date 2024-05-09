Як повідомляє Sport1 з посиланням на Bild, Реал хоче оформити трансфер гравця влітку 2025 року. 21-річний гравець розглядається як потенційна заміна Тоні Кроосу, який планує покинути "вершкових" через рік.

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Вірц має чинний контракт з Байєром до 2027 року. Реал не єдиний клуб, який цікавиться гравцем, також є інтерес з боку мюнхенської Баварії.

Важливо зазначити, що сам Вірц планує ще один сезон провести в Байєрі, щоб зіграти в ЛЧ.

До слова, цього сезону Вірц зіграв за Байєр 45 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 19 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 110 мільйонів євро.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул