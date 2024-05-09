Реал хоче купити лідера Байєра – "вершкові" розлядають гравця як заміну Кроосу
Реал зацікавлений у підписанні півзахисника Байєра Флоріана Вірца.
Як повідомляє Sport1 з посиланням на Bild, Реал хоче оформити трансфер гравця влітку 2025 року. 21-річний гравець розглядається як потенційна заміна Тоні Кроосу, який планує покинути "вершкових" через рік.
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Вірц має чинний контракт з Байєром до 2027 року. Реал не єдиний клуб, який цікавиться гравцем, також є інтерес з боку мюнхенської Баварії.
Важливо зазначити, що сам Вірц планує ще один сезон провести в Байєрі, щоб зіграти в ЛЧ.
До слова, цього сезону Вірц зіграв за Байєр 45 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 19 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 110 мільйонів євро.
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