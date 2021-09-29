Луческу здивував, Нагельсманн не змилувався

Юліан Нагельсманн на початку своєї мюнхенської кар'єри уникає різких рухів. Він не ламає дієвий футбол Фліка, а поступово додає в нього власні фішки. Активної ротації на старті сезону також немає: кістяк виходить в кожному матчі, тренер реагує лише на травми. Навіть на гру з Динамо Нагельсманн виставив найсильніший склад з одним нюансом – справа в обороні з'явився номінальний центрбек Зюле.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

У складі Динамо було більше несподіванок. Мірча Луческу змушений обійтися без лідера команди – Буяльський травмований. Замість нього з перших хвилин вийшов Андрієвський, Шапаренко перемістився на позицію "десятки", а на вістрі атаки тренер повірив у Гармаша, від якого чекали першого гола Динамо в цій Лізі чемпіонів. Певним сюрпризом стала поява в центрі оборони Шабанова та вибір на користь Тимчика справа в захисті.

Найгірший сценарій для Динамо зі швидким пропущеним

Динамо нормально розпочало зустріч. Ноги у молоді десь тремтіли, але паніки перед іменитими опонентами не було. Однак все перекреслив швидкий гол Баварії. Прикро, що кияни пропустили в епізоді, який не виглядав дуже небезпечним. Під час подачі кутового Сидорчук зіграв рукою у штрафному майданчику, а Лєвандовскі з 11 метрів майстерно переграв Бущана.

Картина гри після цього гола змінилася не сильно. Але мюнхенські зірки відразу отримали заряд впевненості та відчули вразливість суперника. А для Динамо зникла опція вистояти на нуль. "Біло-синім" довелося активніше розкриватися, а Баварія майстерно ловила їх на найменших помилках: неточних передачах, затримках, поганій обробці м'яча.

Тільки хтось з гостей зіграв неоптимально – спрацьовував пресинг Баварії. І летіла гостра атака на наші ворота. У середині першого тайму Андрієвський задалеко відпустив м'яч – його миттєво обікрали. Мюллєр покотив на Лєвандовскі, а поляк легко оформив дубль. Потім у схожому стилі з'їли Сидорчука. На щастя, Сане завершив атаку ударом у стійку.

Кияни програли без варіантів, але мали ідею

У Динамо сьогодні не було жодних шансів зачепитися за очки, але чемпіони України принаймні показали певні напрацювання на матч. Київ не віддавав м'яч супернику без боротьби, були спроби розігрувати з глибини та виходити з оборони через пас.

Динамо провокувало високий пресинг Баварії. Часто це призводило до обрізок і гострих випадів на ворота Бущана. Втім, деколи вдавалося будувати перспективні атаки. Захисники шукали націленими передачами Гармаша та Шапаренка, а ті чіплялися за м'яч і відкидали партнерам.

Шапаренко двічі класно звільнився з-під пресингу та розігнав з допомогою Циганкова дві шикарні атаки. Віктор підключив Тимчика, отримав пас у відповідь і неточно пробив у ближній кут. Наприкінці першого тайму Динамо могло скоротити відставання, якби у воротах Баварії був не Нойєр. Циганков і Гармаш вивели Де Пену на ідеальну позицію, але удар Карлоса з "дев'ятки" витягнув Ману.

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Динамо та Баварія на різних планетах

У складі Баварії занадто багато класу, занадто. На кожній позиції – зірка світового класу. Ще й тренує їх найперспективніший тренер планети. Дуже все просто для господарів Альянц Арени. Девіс розтягував Динамо зліва, Сане ефективно зміщувався в центр, для Гнабрі справа створювали ситуації один в один. Все логічно, все дієво, все працювало.

Баварія розібрала Динамо на молекули. Горецка сьогодні грав незвично нижче за Кімміха. Леон опускався і з глибини вирізав шикарні діагоналі на фланги. Не злічити, скільки моментів створили мюнхенці після закидань Горецки на Гнабрі. На початку другого тайму Баварія двічі могла забивати у таких ситуаціях – врятував Бущан.

У перерві Луческу капітулював, знявши з гри Шапаренка. У другому таймі Динамо рідко переходило центр поля, а Баварія створювала нагоду за нагодою. Поки кияни сиділи всім складом у штрафному майданчику – вдавалося відбиватися. А як тільки спробувати вибігти вперед, Сане та Гнабрі впіймали нас на контратаці та забили третій.

Четвертий красиво поклав Сане. Лерой сьогодні був дуже корисним для Баварії, але в завершальній стадії йому не щастило. Все ж Фортуна віддала борг – Сане подавав з лівого флангу, а м'яч зрізався та полетів у ворота. Бущан такого не очікував. Наприкінці зустрічі ще встиг пофеєрити Мусіала – 18-річного хлопчину Динамо також зупинити не могло.

Караваєв отримав неймовірний подарунок, щоб забити гол престижу, але не перехопив пас Кімміха на Нойєра. Натомість Чупо-Мотінг з передачі Павара п'ятим голом поставив крапку в зустрічі.

У підсумку – 5:0. Баварія впевнено розбила Динамо. Чемпіон України не мав шансів вивезти з Альянц Арени бодай нічию. Після двох турів Мюнхен очолює групу з 6 очками. Динамо, маючи один пункт, йде третім. Попереду в киян два матчі проти Барселони, яка не набрала жодного балу та замикає квартет.

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