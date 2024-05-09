"Ми майже вийшли у фінал, майже досягли мети. Ми пропустили другий гол у доданий час. Потім ми забили, і сталося катастрофічне рішення лінійного судді та головного арбітра. Це відчувалося як зрада.

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Була неймовірна битва, ми залишили все на полі й майже дісталися до мети. Тепер ми вітаємо Реал.

Лінійний перепросив, але це не допомагає. Підняти прапор у такий момент... Суддя бачив, що ми отримали м'яч, пробили. Це дуже, дуже погане рішення. Це проти правил. Це катастрофа. Важко це прийняти, але це так.

Так, я відчував все більше і більше контролю над ситуацією у другому таймі. Ти ніколи не можеш бути повністю впевненим, тому що це Реал у Мадриді. Ми могли б бути більш спокійними на половині поля суперника.

Чи був це наш найкращий матч? Ні. Але нам не потрібно було бути ідеальними, нам просто потрібно було бути достатньо хорошими у певний момент. Коли у нас був один гравець з судомою, ми пропустили гол, який зазвичай ніколи не пропускали з нашим воротарем. Врешті-решт ви повинні прийняти результат", – цитує Тухеля BBC.

Нагадаємо, на 13-й доданій хвилині півфінального матчу Ліги чемпіонів (2:1 на користь Реала) півзахисник Кімміх зробив закид у штрафний майданчик. М'яч потрапив до Мюллера, німець головою скинув його захиснику де Лігту, і той вразив ворота мадридців. Головний суддя Шимон Марциняк за мить до передачі Мюллера свиснув, зафіксувавши офсайд. У підсумку гол не зарахували.

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