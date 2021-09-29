Минай офіційно звільнив Кобіна
Керівництво закарпатського Миная відправило у відставку головного тренера команди Василя Кобіна.
36-річний фахівець втратив посаду керманича "лисиць", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Президент Миная Валерій Пересоляк незадоволений турнірним становищем і рівнем гри команди. Відтак на сьогоднішній нараді керівників ухвалили рішення розірвати контракт із Кобіним. Молодий тренер вдруге очолив закарпатців у липні. Раніше він тренував Минай із 2019 року до березня 2021-го та вивів Минай до УПЛ.
Відзначимо, що після дев'яти турів Минай іде на 15-й сходинці, набравши 6 очок.
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