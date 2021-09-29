Бенфіка розгромила Барселону на Да Луж – Яремчук взяв участь у гольовій атаці й наблизив Кумана до звільнення
Барселона в рамках поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зазнала нищівної поразки від Бенфіки. Звіт читайте на "Футбол 24".
Барселону штормить на початку сезону. Після розгромної поразки від Баварії на Камп Ноу каталонці розписали нічиї з Гранадою та Кадісом, однак ефектна звитяга над Леванте на вихідних залишала привід для стриманого оптимізму – з таким футболом можна було сподіватись на успіх в ЛЧ. Тим паче, що в суперниках була не Баварія, а Бенфіка.
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Рональд Куман виставив на лісабонців схему з трьома захисниками й довірився усім співвітчизникам. На вістрі атаки грали Люк де Йонг і Депай, в середній лінії мав творити магію Френкі, а позицію латераля закрив американець Дест, який виступав за Аякс. Жорже Жезуш своїм стартом не здивував – у старт повернувся провідний захисник Веріссімо, а Яремчук прогнозовано зайняв місце у трійці атаки.
Від Барси, як і від будь-якого гранда, очікували активного початку зустрічі. Ну, або хоча б контролю над ходом поєдинку. Втім, всі чомусь забули, що Бенфіка теж вважається грандом – і саме португальці понеслись уперед з перших хвилин. Вже на 3-й підопічні Рональда Кумана капітулювали: гості обрізались у центрі, після чого Вайгль запустив м'яч за спину Гарсії під ривок Нуньєсу – Дарвін увірвався на лівий край штрафного, хитнув Еріка й пробив під ближню стійку. 1:0! А ще через дві хвилини по воротах з лінії штрафного вистрілив Яремчук, змусивши тер Штегена виконувати дебютний сейв.
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Втім, каталонці доволі швидко прийшли до тями, ледь не зрівнявши рахунок на 10-й хвилині. Бути б голу, якби лідери не перемудрили – Френкі де Йонг при виході віч-на-віч не бив, а покотив на Люка, той стріляв у майже порожні ворота й влучив у Веріссімо, а добивання Педрі пройшло повз праву стійку. Ще за дві хвилини Френкі замкнув простріл з правого флангу, однак м'яч пролетів поруч з дальнім кутом.
В середині першого тайму гра йшла на зустрічних курсах. Барселона була гострішою: на 18-й хвилині Педрі небезпечно бив з дистанції (трохи неточно), на 27-й Версіссімо в останню мить накрив удар Депая з меж карного майданчика, а на 30-й Френкі де Йонг скинув м'яч під постріл Люку з близької дистанції – втім, він теж промазав. Бенфіка відповідала швидкісними ривками та єдиноборствами по всьому полю. Моментів не виникало, але гостям було дуже важко. Настільки, що Піке замінили вже на 33-й хвилині.
Остання третина першого тайму пройшла без гострих епізодів, але з великою напругою. В ній не витримав Лазаро, який отримав пошкодження – його довелося замінити на Жілберту. Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги лісабонців.
У першому таймі Барселоні було важко, але у неї були шанси забити. В другому ж таймі каталонці почали плавно розвалюватись. Вже на 48-й хвилині у їхніх воротах міг відзначитись Отаменді, який потужно пробив метрів з 24-х – тер Штеген парирував. На 52-й же Нуньєс ледь не створив шедевр, покаравши тер Штегена за необачний вихід далеко на фланг. Дарвін пробив у порожні ворота метрів з 40, але влучив у стійку!
"Синьо-гранатові" ожили в середині другого тайму, огризнувшись стандартом зі скидкою Араухо на лінію воротарського, однак Люк де Йонг з мінімальної відстані пробив головою неточно, а Педрі з метру примудрився замкнути в стійку. Щоправда, там був офсайд. На 66-й же Серхі Роберто з мінімальної відстані міг розстріляти правий кут воріт "орлів, однак Грімальдо на пару з голікпером встигли кинутись під м'яч.
Ще через три хвилини Бенфіка вбила Барселону: Жоау Маріу увірвався на лівий край штрафного, обігрався у стіночку з Яремчуком і опинився прямо перед тер Штегеном – Марк-Андре парирував, але на добиванні опинився Рафа Сілва. Він вистрілив у дев'ятку. 2:0! Ще через хвилину Яремчук завершив контрвипад "орлів" ударом з правого краю, однак Рома не влучив у ближній верхній кут. На 76-й хвилині його змінив Таарабт.
Рональд Куман одразу провів потрійну заміну, кинувши у бій Фаті, Коутінью й Ніко Гонсалеса, але нічого не допомагало. Барселона розвалювалась під контратаками Бенфіки й доволі швидко отримала на власні ворота пенальті – це Дест підставив руку при замиканні Жілберто. Арбітр передивився повтор і вказав на "позначку", а Нуньєс забив третій гол "орлів". 3:0.
Бенфіка могла і четвертий забити, а останні 7 хвилин каталонці взагалі грали у меншості через вилучення Еріка Гарсії. Втім, Бенфіка зупинилася на трьох голах. Розгром! Здається, робота Рональда Кумана у Барселоні завершена.
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