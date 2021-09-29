Барселону штормить на початку сезону. Після розгромної поразки від Баварії на Камп Ноу каталонці розписали нічиї з Гранадою та Кадісом, однак ефектна звитяга над Леванте на вихідних залишала привід для стриманого оптимізму – з таким футболом можна було сподіватись на успіх в ЛЧ. Тим паче, що в суперниках була не Баварія, а Бенфіка.

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Рональд Куман виставив на лісабонців схему з трьома захисниками й довірився усім співвітчизникам. На вістрі атаки грали Люк де Йонг і Депай, в середній лінії мав творити магію Френкі, а позицію латераля закрив американець Дест, який виступав за Аякс. Жорже Жезуш своїм стартом не здивував – у старт повернувся провідний захисник Веріссімо, а Яремчук прогнозовано зайняв місце у трійці атаки.

Від Барси, як і від будь-якого гранда, очікували активного початку зустрічі. Ну, або хоча б контролю над ходом поєдинку. Втім, всі чомусь забули, що Бенфіка теж вважається грандом – і саме португальці понеслись уперед з перших хвилин. Вже на 3-й підопічні Рональда Кумана капітулювали: гості обрізались у центрі, після чого Вайгль запустив м'яч за спину Гарсії під ривок Нуньєсу – Дарвін увірвався на лівий край штрафного, хитнув Еріка й пробив під ближню стійку. 1:0! А ще через дві хвилини по воротах з лінії штрафного вистрілив Яремчук, змусивши тер Штегена виконувати дебютний сейв.

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Втім, каталонці доволі швидко прийшли до тями, ледь не зрівнявши рахунок на 10-й хвилині. Бути б голу, якби лідери не перемудрили – Френкі де Йонг при виході віч-на-віч не бив, а покотив на Люка, той стріляв у майже порожні ворота й влучив у Веріссімо, а добивання Педрі пройшло повз праву стійку. Ще за дві хвилини Френкі замкнув простріл з правого флангу, однак м'яч пролетів поруч з дальнім кутом.

В середині першого тайму гра йшла на зустрічних курсах. Барселона була гострішою: на 18-й хвилині Педрі небезпечно бив з дистанції (трохи неточно), на 27-й Версіссімо в останню мить накрив удар Депая з меж карного майданчика, а на 30-й Френкі де Йонг скинув м'яч під постріл Люку з близької дистанції – втім, він теж промазав. Бенфіка відповідала швидкісними ривками та єдиноборствами по всьому полю. Моментів не виникало, але гостям було дуже важко. Настільки, що Піке замінили вже на 33-й хвилині.

Остання третина першого тайму пройшла без гострих епізодів, але з великою напругою. В ній не витримав Лазаро, який отримав пошкодження – його довелося замінити на Жілберту. Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги лісабонців.

У першому таймі Барселоні було важко, але у неї були шанси забити. В другому ж таймі каталонці почали плавно розвалюватись. Вже на 48-й хвилині у їхніх воротах міг відзначитись Отаменді, який потужно пробив метрів з 24-х – тер Штеген парирував. На 52-й же Нуньєс ледь не створив шедевр, покаравши тер Штегена за необачний вихід далеко на фланг. Дарвін пробив у порожні ворота метрів з 40, але влучив у стійку!

"Синьо-гранатові" ожили в середині другого тайму, огризнувшись стандартом зі скидкою Араухо на лінію воротарського, однак Люк де Йонг з мінімальної відстані пробив головою неточно, а Педрі з метру примудрився замкнути в стійку. Щоправда, там був офсайд. На 66-й же Серхі Роберто з мінімальної відстані міг розстріляти правий кут воріт "орлів, однак Грімальдо на пару з голікпером встигли кинутись під м'яч.

Ще через три хвилини Бенфіка вбила Барселону: Жоау Маріу увірвався на лівий край штрафного, обігрався у стіночку з Яремчуком і опинився прямо перед тер Штегеном – Марк-Андре парирував, але на добиванні опинився Рафа Сілва. Він вистрілив у дев'ятку. 2:0! Ще через хвилину Яремчук завершив контрвипад "орлів" ударом з правого краю, однак Рома не влучив у ближній верхній кут. На 76-й хвилині його змінив Таарабт.

Рональд Куман одразу провів потрійну заміну, кинувши у бій Фаті, Коутінью й Ніко Гонсалеса, але нічого не допомагало. Барселона розвалювалась під контратаками Бенфіки й доволі швидко отримала на власні ворота пенальті – це Дест підставив руку при замиканні Жілберто. Арбітр передивився повтор і вказав на "позначку", а Нуньєс забив третій гол "орлів". 3:0.

Бенфіка могла і четвертий забити, а останні 7 хвилин каталонці взагалі грали у меншості через вилучення Еріка Гарсії. Втім, Бенфіка зупинилася на трьох голах. Розгром! Здається, робота Рональда Кумана у Барселоні завершена.

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