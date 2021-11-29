Наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі розчарований грою нідерландського латераля Дензела Дюмфріса та готовий придбати на його позицію Додо з Шахтаря, інформує Interlive.

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Трансферу можуть посприяти хороші відносини агента бразильця Джуліано Бертолуччі та спортивного директора Інтера П'єро Аузіліо. Втім, Шахтар не планує відпускати Додо за суму, меншу 25 млн євро.

До слова, захисник провів 23 матчі за "гірників" у поточному сезоні, у яких відзначився 4 асистами. Дюмфріс же зіграв у 15 поєдинках за Інтер після переходу минулого літа та тричі асистував своїм партнерам. Нідерландець став одним з героїв матчу проти України на Євро-2020, допомігши "помаранчевим" перемогти (3:2) голом та асистом.

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