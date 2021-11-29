Лондонський колектив на чолі з Томасом Тухелем отримав престижну нагороду за 2021 рік.

Челсі отримав звання найкращого клубу року за версією французького видання France Football.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Відповідну нагороду журнал вручає вперше у своїй історії. У 2021-му "сині" під керівництвом Томаса Тухеля виграли Лігу чемпіонів, перегравши у фіналі Манчестер Сіті, завоювали Суперкубок УЄФА, здолавши Вільяреал, посіли четверте місце в АПЛ і грали у фіналі Кубка Англії.

Наразі Челсі лідирує у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи найближчого переслідувача лише на одне залікове очко.

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