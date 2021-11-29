Німецький фахівець тренуватиме Манчестер Юнайтед до кінця сезону 2021/22, повідомляє офіційний сайт манкуніанців. Ральф зможе приступити до повноцінної роботи, коли отримає робочу візу.

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Зазначається, що по завершенні угоди Рангнік обійматиме посаду тренера-консультанта впродовж ще 2 сезонів. Додамо, що обов'язки наставника у минулих двох матчах виконував Майкл Каррік – екс-асистент Сульшера.

Манчестер Юнайтед наразі посідає восьме місце у турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок після 13 турів.

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