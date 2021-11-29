Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Рангніка на посаду головного тренера
"Червоні дияволи" завершили пошуки наступника Уле Гуннара Сульшера на чолі команди.
Німецький фахівець тренуватиме Манчестер Юнайтед до кінця сезону 2021/22, повідомляє офіційний сайт манкуніанців. Ральф зможе приступити до повноцінної роботи, коли отримає робочу візу.
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Зазначається, що по завершенні угоди Рангнік обійматиме посаду тренера-консультанта впродовж ще 2 сезонів. Додамо, що обов'язки наставника у минулих двох матчах виконував Майкл Каррік – екс-асистент Сульшера.
Манчестер Юнайтед наразі посідає восьме місце у турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок після 13 турів.
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