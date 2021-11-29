Програму 16-го туру УПЛ завершував поєдинок на КСК Ніка, де Олександрія приймала Зорю. Для команди Юрія Гури ця зустріч мала важливе значення в контексті боротьби за топ-5, адже саме на п'ятій позиції розташувалися луганці – розрив між ними становив 6 очок. Підопічні Віктора Скрипника, своєю чергою, повинні були скорочувати відставання від третього місця. До нього чинному володірю бронзи не вистачало п'яти залікових балів.

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Перші 10 хвилин футболісти взяли на розвідку та на звикання до вогкого газону. В цей період Зоря поступово налагодила контроль над м'яча, а вже на 13-й хвилині гості провели дебютний момент – це Назарина пробив з-за меж штрафного з рикошетом від Демченка. М'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Ще через три хвилини луганці шокували місцеву публіку голом Імерекова – Максим замкнув простріл Булеци з правого флангу. Одразу три захисники могли перехопити передачу, але сфера пролетіла повз них. 0:1!

Для Олександрії цей гол виявився надзвичайно прикрим, адже в наступні 35 хвилин Зоря не створила взагалі нічого. Господарі звели матч до контактної боротьби, швидких контратак та лонгболів, забивши на 34-й хвилині внаслідок закидання Кожушка на Третьякова – втім, гол не зарахували через офсайд. Втім, цей момент теж довго залишався єдиним для команди в зелених футболках.

Підопічні Віктора Скрипника перед перервою могли зробити вагому заявку на перемогу: Фаворов виконав шикарний крос в центр штрафного, а Шахаб замкнув головою в дальній кут – поруч зі стійкою! У підсумку, відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги "чорно-білих".

В першій половині другого тайму матч остаточно звалився до величезної кількості єдиноборств і фолів. Не виникало не тільки моментів, а і натяків на них, хоча Юрій Гура до 68-ї хвилини випустив Спінеллі, Одарюка й Кирюханцева. На полі було нудно, а вода з газону так і не виходила.

На 68-й хвилині вболівальників несподівано потішили цілим розміном гострих епізодів. Так, на 68-й хвилині Гладкий опинився прямо перед Біликом і пробив прямо в голкіпера, а Олександрія на 69-й відповіла прострілом Кирюханцева в центр штрафного – Цуріков замкнув, але йому трішечки забракло точності. На 77-й же зрівнювати рахунок міг Калюжний, який підхопив відскок перед карним майданчиком і бахнув в правий нижній кут. Мацапура спіймав м'яч.

Після цього команди взяли паузи на заміни. В ендшпілі ж матчу Зоря, посилена свіжими нападниками (Фагундесом і Громовим), несподівано сіла в оборону, повністю віддавши ініціативу. Олександрія тиснула до останніх хвилин – втім, нічого цікавішого за неприємний крос від Кирюханцева, господарі не створили. Фаворов виніс м'яч. Крім того, на 90-й хвилині господарі вимагали пенальті за гру Громова рукою, але VAR помітив відскок від голови у кінцівку. За правилами, це – не пенальті.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі. Луганці набрали 32 очки, піднявшись на четверту позицію й наблизившись до третьої на відстань двох залікових балів. Олександрія, маючи в активі 23 пункти, залишилась сьомою.

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