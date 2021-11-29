France Football назвав переможця премії "Золотий м'яч-2021", яку вручили найкращому футболісту планети за підсумками календарного року. Трофей взяв форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

34-річний аргентинець визнаний найкращим гравцем 2021 року за версією авторитетного видання.

Лео виграв перший серйозний трофей на рівні збірних – Копа Амеріка, а також став найкращим бомбардиром Ла Ліги в складі Барселони.

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Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Приз йому вручив Луїс Суарес.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: онлайн-трансляція церемонії