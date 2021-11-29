Оболонь і Металіст (1:2) закривали 20-й тур Першої ліги і осінню частину чемпіонату загалом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2021/22, 20 тур

Оболонь – Металіст – 1:2

Голи: Безуглий, 90+3 – Пейшото, 68, Банада, 86

На Оболонь Арені пройшов центральний поєдинок 20-го туру, який поставив крапку у Першій лізі на поточний рік. Матч першого кола завершився скандалом – кияни звинуватили арбітра в упередженості на користь Металіста. Тоді у ворота Оболоні був призначений пенальті, а гравець "пивоварів" був вилучений. Харків'яни у підсумку виграли 3:0. Сьогодні все було спокійніше, а голів було стільки ж.

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Перший тайм завершився нулями, а на 68-й хвилині команда Олександра Кучера таки забила. Зробив це Матеус Пейшото – найкращий бомбардир чемпіонату, для якого цей гол став 14-м. Бразилець ударом головою переграв Литвиненка. Під завісу гри Євген Банада подвоїв перевагу гостей, завершивши контратаку ударом в дотик. "Пивовари" встигли скоротити відставання в компенсований час, але це був останній гол у матчі.

1:2 – Металіст йде на зимову перерву впевненим лідером. У харків'ян 53 очки – Кривбас відстає на 11. Оболонь зимуватиме на 4-й сходинці – 33 бали. Змагання у Першій лізі поновляться у березні 2022 року.

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