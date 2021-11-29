"Думаю, що Діалло буде основним у Динамо на позиції лівого вінгера. І зовсім скоро. Це футболіст дуже хорошого рівня. З ним був підписаний річний контракт. Зараз йдуть переговори, щоб продовжити угоду. До кінця року, думаю, це питання буде закрите. Тоді можна буде говорити, що Діалло буде в першій команді.

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Прогнозую, що на збори він поїде з нею, якщо підпише контракт. Наскільки мені відомо, його агенти вже тут і ведуть переговори. Головним конкурентом Діалло буде Вітінью, тому що у нього є швидкість. При всій повазі до Де Пени, він виконав свою місію в Динамо.

Зараз потрібно прискорювати гру. Це впадає в очі у Лізі чемпіонів. Циганков біжить, але зліва теж потрібен хтось з такою ж швидкістю. Де Пена – дуже хороший футболіст на своєму рівні, але він не може її дати", – розповів журналіст в ефірі Циганик Live.

У сезоні 2021/22 Діалло забив 5 голів у Юнацькій лізі УЄФА – зокрема, у ворота Барселони і Баварії. Також в активі 18-річного нігерійця 10 м'ячів у чемпіонаті України серез команд U-19.

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