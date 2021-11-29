Хавбек Барселони Педрі здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football.

Іспанець отримав приз Раймона Копа на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2021 року.

Педрі виграв Golden Boy з рекордним відривом

Педрі виграв з Барселоною лише Кубок Іспанії, але провів за сезон космічні 52 матчі, після чого дійшов з Іспанією до півфіналу Євро та до фіналу Олімпійських ігор.

У цій номінації Педрі випередив Джуда Беллінгема, Джалама Мусіалу, Нуну Мендеша та Мейсона Грінвуда.

Нагадаємо, минулого року нагороду не вручали, а у 2019-му найкращим молодим гравцем за версією France Football став Маттейс Де Лігт.

"Золотий м'яч" 2021: онлайн-трансляція церемонії