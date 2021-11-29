Ральф Рангнік з великим ентузіазмом очікує на роботу в Манчестер Юнайтед.

"Команда наповнена талантами, у ній чудово поєднуються молодість та досвід. Всі мої зусилля протягом наступних шести місяців будуть спрямовані на те, щоб допомогти цим гравцям реалізувати свій потенціал як індивідуально, так і, що найважливіше, командно.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Рангніка на посаду головного тренера

Крім цього, я з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати довгострокові цілі клубу у ролі консультанта", – цитує Рангніка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, зараз "червоні дияволи" перебувають на 8-й сходинці АПЛ, а в Лізі чемпіонів гарантували собі плей-офф за тур до фінішу групового етапу.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка