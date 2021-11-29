Форвард Баварії став найкращим нападником за підсумками 2021 року. Роберт Лєвандовскі отримав нагороду від France Football.

У 2021-му France Football, який вручає "Золотий м'яч", заснував ще одну нагороду – найкращому нападнику року.

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Першим в історії переможцем у номінації став 33-річний Роберт Лєвандовскі. У 2021-му нападник Баварії забив 64 голи. В активі Кріштіану Роналду 42 результативні удари, а Ліонель Мессі відзначився 41-м забитим м'ячем.

Також у сезоні Бундесліги 2020/21 Роберт перевершив рекорд знаменитого Герда Мюллера. Поляк забив у ворота суперників 41 гол у 29-ти матчах та виграв "Золотий бутс".

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