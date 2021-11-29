Алексія Путельяс завоювала "Золотий м'яч-2021", повідомляє прес-служба France Football.

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27-річна представниця Барселони тепер є третьою в історії володаркою найпрестижнішого титулу. До цього його вигравали лише Меган Рапіно і Ада Хегерберг.

Разом із "блаугранас" Алексія Путельяс вперше стала тріумфаторкою Ліги чемпіонів минулого сезону, впевнено обігравши у фіналі жіночу команду Челсі із рахунком 4:0. Також вона виграла чемпіонат і кубок Іспанії.

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