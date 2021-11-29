Воротар ПСЖ і збірної Італії став найкращим у своєму амплуа за версією France Football.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма виграв трофей Яшина на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2021 року.

Джіджі зі збірною Італії став чемпіоном Європи, вигравши у фіналі серію пенальті. А також провів чудовий сезон за з Міланом і взяв друге місце в Серії А.

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У цій номінації Аліссон випередив голкіпера Челсі Едуара Менді, воротаря Атлетіко Яна Облака та представника Манчестер Сіті – Едерсона.

Нагадаємо, минулого року нагороду не вручали, а у 2019-му найкращим голкіпером за версією France Football став Аліссон.

"Золотий м'яч" 2021: онлайн-трансляція церемонії