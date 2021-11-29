Жеребкування клубного чемпіонату світу-2021: Челсі та ще 6 команд дізнались суперників
Відбулось жеребкування пар клубного чемпіонату світу-2021, який запланований на 3-12 лютого наступного року.
Поточний турнір стане вже 18-м в історії. У ньому традиційно візьмуть участь переможці головних клубних континентальних турнірів: Ліги чемпіонів, Кубка Лібертадорес, ЛЧ Африки, ЛЧ Океанії, ЛЧ Азії та ЛЧ КОНКАКАФ, а також чемпіон країни-господарки змагань.
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Церемонія жеребкування стартувала о 18:00 за київським часом. За її результатами було сформовано турнірну сітку:
Перший раунд
Аль-Джазіра (ОАЕ) – Окленд Сіті (Нова Зеландія)
Другий раунд
Аль-Ахлі (Єгипет) – Монтеррей (Мексика)
Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Аль-Джазіра/Окленд Сіті
Півфінали
Палмейрас (Бразилія) – Аль-Ахлі/ Монтеррей
Аль-Хіляль/Аль-Джазіра/Окленд Сіті – Челсі (Англія)
Фінал відбудеться 12 лютого в Абу-Дабі. Спершу змагання мали відбутись в Японії, але через нестабільну коронавірусну ситуацію у країні відмовились від цієї ідеї. Відтак, новим господарем турніру стали ОАЕ.
Окрім самої процедури жеребкування, представники ФІФА презентували нову емблему змагань.
Нагадаємо, у фіналі минулого клубного чемпіонату світу німецька Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес.