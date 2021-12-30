Україна

Віктор Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року.

Відомі українські арбітри більше не працюватимуть на матчах УПЛ – кадрова революція на цьому не завершиться.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему.

Українці відкрили у США унікальне футбольне агентство та вже мають перших потенційних клієнтів, якими цікавляться у Серії А.

Шахтар не продав Тете в Баварію попри неймовірну пропозицію за бразильського вінгера.

Англія

Андрій Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Хема у матчі з Саутгемптоном, хоча провів на полі найбільше хвилин у сезоні. "Молоти" завершили 2020 рік з прикрою серією.

Арсенал виграв другий матч поспіль, а Манчестер Юнайтед дотиснув Вулверхемптон на останніх хвилинах.

Також у Прем'єр-лізі забили один із найкурйозніших автоголів року, а керівництво ліги роздумує над зупинкою чемпіонату через спалах коронавірусу.

Світ

ПСЖ підтвердив відставку Томаса Тухеля, про яку ЗМІ повідомили ще майже тиждень тому.

Дієго Коста офіційно покинув Атлетіко. Мадридський клуб задовольнив прохання 32-річного форварда про достроковий розрив контракту.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес планують перейти в клуб Бекхема. Знаменитий дует Барселони може возз'єднатися в МЛС. До слова, каталонці знову не змогли здобути перемогу, розчарувавши своїх прихильників, – команда Рональда Кумана сенсаційно втратила очки і не змогла піднятися в топ-4 Ла Ліги.