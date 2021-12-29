Манчестер Юнайтед у разі перемоги над Вулверхемптоном випереджав Лестер на один пункт і виходив на другу сходинку турнірної таблиці.

Перший небезпечний момент у матчі був на 34-й хвилині. Бруну Фернандеш отримав навісну передачу у штрафному майданчику і миттєво пробив по центру воріт – Руй Патрісіу врятував ворота гостей. "Вовки" огризнулись кількома ударами, які легко брав Де Хеа. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – манкуніанці трохи гостріше діяли в атаці, а гравці "Вулвз" періодично били з дальньої дистанції. На 70-й хвилині, після подачі з кутового, Кавані таки зумів відкрити рахунок, але рефері скасував гол через офсайд. Трохи згодом, на 82-й, Аїт-Нурі вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Де Хеа у стрибку зумів парирувати його удар. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу Рашфорд отримав довгу навісну від Фернандеша, вийшов на ударну позицію і пробив у правий кут воріт – 1:0. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Юнайтед.

Завдяки цій перемозі манкуніанці із 30-ма пунктами піднялись на другу сходинку турнірної таблиці, натомість Вулверхемптон із 21-м очком залишився на 12-му.

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